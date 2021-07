Rebel Wilson (41) vertelt hoe ze motivatie voor gewichtsverlies kreeg: “Ik was een beetje beledigd”

Pitch Perfect-actrice Rebel Wilson (41) is het afgelopen jaar meer dan 30 kilo afgevallen. En dat deed ze niet alleen dankzij de vele aanmoedigingen van vrienden en familieleden, maar voornamelijk door raad waar ze zich aanvankelijk “beledigd” door voelde.

Het was haar arts die de “beledigende” uitspraak deed, vertelt de Australische actrice op Instagram Live. Hij vertelde haar dat haar vruchtbaarheid beter zou zijn als ze slanker en ‘gezonder’ zou zijn. “Ik voelde me beledigd. Ik dacht namelijk dat ik – ondanks het feit dat ik wat breder was – een behoorlijk gezond leven leidde. Maar die zei dat als ik wat gewicht zou verliezen, mijn eitjes van betere kwaliteit zouden zijn”, vertelt ze. En dus deed ze dat. “Het was dus niet eens voor mezelf”.

LEES OOK. Rebel Wilson is meer dan 20 kilo kwijt en behaalt zo streefgewicht (+)

In mei schreef de actrice op Instagram dat ze echter slecht nieuws had gekregen. “Aan alle vrouwen die worstelen met hun vruchtbaarheid, ik leef met jullie mee. Het universum werkt op een vreemde manier en soms slaat het helemaal nergens op. Maar ik hoop dat er licht doorheen de donkere wolken zal verschijnen”, schreef ze toen op Instagram.

Anders behandeld

Sinds ze gewicht is verloren, merkt de actrice op dat ze plots niet meer zoals vroeger wordt behandeld. “Het is echt een interessant fenomeen”, zegt ze. “Wanneer je wat breder bent kijken de mensen niet meteen naar je. Maar nu ik fit ben, vragen mensen of ze mijn boodschappen niet moeten dragen en houden ze de deur open. Het is opmerkelijk dat de mensen zoveel aandacht besteden aan gewichtsverlies terwijl er zo veel meer gaande is in de wereld”, geeft ze aan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(lto)