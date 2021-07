Jelle Geens start na coronabesmetting toch met Belgian Hammers: “Was een rollercoaster”

Jelle Geens moest noodgedwongen een kruis maken over de individuele triatlon op de Olympische Spelen in Tokio. Na een eerder opgelopen coronabesmetting zag de Zoldernaar de race van afgelopen maandag aan zijn neus voorbijgaan. Intussen testte Geens twee keer negatief en mag hij zaterdag alsnog opdraven tijdens de gemengde aflossing. De triatleet is erop gebrand zich te tonen met de Belgian Hammers.

De 28-jarige Geens testte positief tijdens een stage in het Spaanse Gerona. “Ik voelde mij ongeveer anderhalve dag niet zo goed”, legt hij uit. “Aanvankelijk dacht ik dat het kwam door een zware looptraining die ik had ingelast, maar ik heb dan toch een sneltest gedaan en die bleek positief. De dag erna heb ik niet getraind maar vervolgens ging het snel beter.”

Wie naar Tokio wil afreizen, moet voldoen aan een hele reeks voorwaarden waaronder twee recente negatieve testen kunnen voorleggen. Geens kreeg zaterdagavond het nieuws dat ook zijn tweede PCR-test negatief was. Sinds dinsdagochtend is hij op Japanse bodem en zo kwam er toch een happy end aan een turbulente periode.

“Het was een rollercoaster”, legt hij uit. “Er waren dagen dat ik gemotiveerd was en hoop had dat ik individueel nog zou kunnen meedoen. Maar er waren ook dagen dat ik tot ‘s middags in de zetel of in bed bleef liggen. Toen ik zeker wist dat ik individueel niet meer mocht meedoen, had ik echt een moeilijke dag maar vrij snel heb ik de knop omgedraaid en ben beginnen te trainen met het oog op de volgende races. Ik focuste niet op de mixed relays, om niet opnieuw zo’n ontgoocheling mee te maken, maar een dag later had ik mijn eerste negatieve pcr-test en heb ik mij terug gefocust op de relay.”

Geens vormt de Belgian Hammers met Marten Van Riel (vierde in de individuele race), Valerie Barthelemy (tiende bij de vrouwen) en Claire Michel. Die laatste moest dinsdag in tranen opgeven met krampen en een kuitprobleem. “Het is niet 100 procent ideaal maar morgen zou ze proberen te lopen en als we Claire en de dokters mogen geloven, komt alles in orde”, aldus Geens, die de Hammers zaterdag “zeker geen favoriet” noemt. “Intrinsiek zijn vier teams sterker: Groot-Brittannië, Frankrijk, Australië en Amerika. Maar de aflossing is een korte wedstrijd waarin veel afhangt van details, van wissels. Er is geen foutenmarge. Binnen het team leeft de ambitie om voor een medaille te gaan.”