Zeilster Emma Plasschaert rukt op de Spelen op naar vierde plaats in de Laser Radial-klasse

Zeilster Emma Plasschaert is donderdag opgeklommen van de zesde naar de vierde plaats na afloop van de zevende regatta in de Laser Radial-klasse op de Olympische Spelen in Tokio. Daarin eindigde ze op de vijfde plaats.

De Ierse Annalise Murphy zeilde naar de zege in de baai van Enoshima, voor de Deense Anne-Marie Rindom en de Italiaanse Silvia Zennaro.

Anne-Marie Rindom behoudt haar koppositie met 24 punten, voor de Zweedse Josefin Olsson (38 ptn) en de Finse Tuula Tenkanen (43 ptn). Plasschaert telt 45 punten. De Nederlandse titelverdedigster Marit Bouwmeester (56 ptn) zakte na een diskwalificatie naar de zevende stek.

Er staan nog drie regatta’s op het programma voor de medalrace, die zondag voorzien is. Later op de dag staat nog de achtste regatta op de planning.

Plasschaert is de nummer 1 van de wereld in haar klasse en werd in 2018 in het Deense Aarhus wereldkampioene. In 2019 vond nabij Enoshima, een eilandje zo’n 50 km ten zuiden van Tokio, een olympische testrace plaats. Die werd gewonnen door Plasschaert.