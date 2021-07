Toestand ‘Breaking Bad’-acteur stabiel nadat hij ineen zakte tijdens opnames

Bron: THE GUARDIAN, BELGA

De “Better Call Saul”-acteur Bob Odenkirk (58) zou een “hart-gerelateerd incident” hebben gehad op de set van de serie begin deze week. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht maar zijn toestand zou intussen stabiel zijn.

“We kunnen bevestigen dat Bob in stabiele toestand verkeerd na een hart-gerelateerd incident”, klonk het woensdag in een verklaring. Odenkirk stortte dinsdag in elkaar op de set van de Breaking Bad spin-off. Collega’s belden meteen met de spoeddiensten waarna Odenkirk naar het ziekenhuis werd gebracht. Kort voor de verklaring tweette Odenkirk’s zoon dat alles goed zou komen.

Volgens The Hollywood Reporter zou Odenkrik een hartaanval hebben gehad, al werd dat nieuws nog niet bevestigd.

Bob Odenkirk kreeg vier Emmy’s en werd meer dan eens genomineerd voor een Golden Globe voor zijn rol in “Better call Saul”. Eerder had hij al twee Emmy’s gekregen voor zijn rol in andere producties.

Het zesde seizoen van “Better call Saul” wordt begin 2022 verwacht.

