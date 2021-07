Verschillende Australische atleten in quarantaine na contact met besmette Kendricks

Verschillende atleten van de Australische delegatie zitten momenteel in quarantaine nadat ze een risicocontact hadden met Sam Kendricks, de Amerikaanse wereldkampioen polsstokspringen, die een positieve coronatest aflegde. Het Australisch Olympisch Comité (AOC) maakte het nieuws donderdag bekend.

Het AOC vermeldde niet om hoeveel atleten het gaat. De identiteit van de atleten werd ook niet bekendgemaakt. Ze worden momenteel onderworpen aan extra tests.

Sam Kendricks, de tweevoudige wereldkampioen in het polsstokspringen, zag donderdag zijn olympische droom in rook opgaan. De 28-jarige Amerikaan was één van de topfavorieten op de olympische titel. Hij zit momenteel in isolatie in een hotel. De kwalificaties van het polsstokspringen starten zaterdag.