Twintig atleten uitgesloten van Spelen omdat ze onvoldoende dopingtesten ondergingen

Twintig atleten, waarbij tien Nigerianen, mogen niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio omdat ze in aanloop naar de Spelen onvoldoende dopingtests buiten competitie ondergingen. Dat besliste de Athletics Integrity Unit (AIU) donderdag.

De twintig atleten behoren tot de landen met het label ‘A-categorie’, wat wil zeggen dat het landen zijn met een hoog risico. Atleten uit die landen moeten in de tien maanden voor een groot toernooi drie dopingtests buiten competitie hebben afgelegd.

Nigeria is het zwaarst getroffen land. Tien van haar 23 deelnemers in de atletiekcompetities vallen af. Topsprintster Blessing Okagbare, één van de kanshebbers op de olympische titel op de 100 meter, zou wel nog kunnen deelnemen, volgens diverse media.

De andere getroffen landen zijn Kenia, met twee atleten. Wit-Rusland en Oekraïne zien drie atleten afvallen, Ethiopië en Marokko elk eentje.

De twee Keniaanse atleten konden nog voor de officialisatie van de deelnemerslijsten vervangen worden. Zo komt Timothy Cheruiyot, de wereldkampioen op de 1500 meter, toch bij de selectie in de plaats van Kamar Etyang. Cheruiyot was bij de trials in Kenia pas vierde geworden, onvoldoende voor een olympisch deelnamebewijs.