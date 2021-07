Hein Vanhaezebrouck wil niet weten van onderschatting: “Een 4-0 uitgangspositie is geen garantie op kwalificatie”

De Buffalo’s zijn woensdagmiddag geland in Oslo en werkten enkele uren later een afsluitende training af in de Intility Arena. Voorafgaand aan die ultieme oefensessie keek Hein Vanhaezebrouck al even kort vooruit naar de terugwedstrijd tegen Valerenga die verdacht sterk op een verplicht nummertje lijkt: “We moeten op onze hoede zijn en goed starten. Uitgoals hebben dan wel geen belang meer maar hoe meer wij scoren, hoe moeilijker het voor hen wordt om die kloof te dichten.”