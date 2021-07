Wannes Van Laer eindigt als veertiende in zevende regatta

Wannes Van Laer is donderdag als veertiende geëindigd in de zevende regatta van de Laser-categorie op de Olympische Spelen in Japan. In de tussenstand stijgt hij één plaatsje naar de 28e stek.

De winst in de veertiende regatta was voor de Australiër Matt Wearn, de partner van onze landgenote Emma Plasschaert. Hij staat ook aan de leiding in de algemene rangschikking, met 28 punten. Zijn dichtste achtervolgers zijn de Cyprioot Pavlos Kontides (38 ptn) en de Braziliaan Robert Scheidt (41 ptn). Van Laer telt als 28e 132 punten.

Later op de dag wordt ook de achtste regatta gevaren in de Laser-klasse. Vrijdag staan nog de negende en tiende regatta op het programma. De beste tien stoten door naar de medaillerace die zondag doorgaat.

Van Laer is bezig aan zijn derde Spelen. In Londen in 2012 werd de 36-jarige Brusselaar 34e. Vier jaar later in Rio zeilde hij naar de 17e plaats. In Tokio hoopt hij beter te doen dan in Rio.