Dit hebt u deze nacht gemist: Van Zandweghe-Brys worden vijfde, Lecluyse naar finale en Pieters op medaillekoers

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

In het zwembad vond het koningsnummer plaats: de 100m vrije slag bij de mannen. Met Chalmers, Dressel en Kolesnikov stonden drie kanjers tegenover elkaar voor goud. De Australiër Chalmers begon het beste aan de race, maar Dressel zette in de laatste 50 meter de situatie recht. De Amerikaanse topfavoriet klokte af in 47.2, een olympisch record en dus ook een nieuwe gouden medaille voor dé ster in het Japanse zwembad.

© EPA-EFE

Dankzij de Chinese Zhang (200m vlinderslag dames) en de Australiër Stubblety-Cook (200m schoolslag mannen) werden er deze nacht nog twee olympische records aan diggelen gezwommen in Tokio.

LEES OOK. Caeleb Dressel wint 100 meter vrije slag in olympisch record

In het roeien schreven de Kroatische broers Sinkovic een stukje geschiedenis. Martin en Valent wonnen in Rio goud in de dubbeltwee en in Londen zilver in de dubbelvier. Ze wonnen ook de finale in Tokio vannacht, wat hen het eerste paar maakt dat goud pakt op het EK, WK én de Spelen in twee verschillende boten.

© ISOPIX

Hoe verging het de Belgen?

De roeiers Niels Van Zandweghe en Tim Brys kregen een kans op een medaille in de lichte dubbeltwee, maar moesten zich uiteindelijk tevredenstellen met een vijfde plaats. Het duo kon nooit aanspraak maken op het podium, dat afgetekend naar goud voor Ierland roeide. Voor de Belgen is het de laatste race samen: na deze Spelen gaan ze elk hun eigen weg.

LEES OOK. Tim Brys en Niels Van Zandweghe strandden op een vijfde plaats in hun Olympische finale

© BELGA

Ook in de derde groepswedstrijd tegen Canada maakten de Red Lions indruk. Na een lastige eerste helft, weliswaar met een 2-1 voorsprong, gingen de hockeyers helemaal los in het derde kwart. Liefst vijf keer scoorden de Lions tegen de Canadezen, die helemaal in mootjes gehakt werden. Uiteindelijk werd het 9-1 in een ware demonstratie. België is groepswinnaar en plaatste zich al voor de kwartfinales.

LEES OOK. Red Lions maken brandhout van Canada

Fanny Lecluyse heeft zich vannacht geplaatst voor de olympische finale op de 200 meter schoolslag. De 29-jarige West-Vlaamse tikte in haar halve finale als vijfde aan in 2:23.73. Ze klokte daarmee de achtste tijd van de zestien halvefinalistes, net voldoende voor een plaats in de finale. De Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker was de snelste van alle halvefinalisten in 2:19.33. In de reeksen brak ze woensdag nog het olympisch record (2:19.16). De finale staat vrijdag, om 3u41 Belgische tijd, op het programma.

LEES OOK. Fanny Lecluyse plaatst zich voor de finale van de 200 meter schoolslag

© BELGA

Thomas Pieters heeft meteen een statement gemaakt in de eerst ronde van het golftornooi. Pieters begon goed aan de ronde, maar geraakte hoe langer hoe meer in vorm. Met een birdie op hole 4 en hole 13 en vooral een eagle op hole 11 zette hij een reeks van 4 onder par neer. Hij eindigde ijzersterk met twee birdies op de laatste holes. Daarmee staat hij alleen tweede met zes slagen onder par, de Oostenrijker Sepp Strakka staat nog twee slagen lager.

Thomas Detry was ook in vorm in de eerste ronde. Eerst volgde nog een bogey, maar daarna zette hij een reeksje met drie birdies op vier holes neer. Detry bleef nadien goed op niveau en staat momenteel in de top twintig.

© REUTERS

Elke Vanhoof plaatste zich als vierde in haar kwartfinale voor de halve finales van het BMX-toernooi. De 29-jarige Kempense moest in haar reeks van de kwartfinales met 12 punten na drie runs de Colombiaanse Mariana Pajon (3 ptn), de Deense Simone Christensen (7 ptn) en de Nederlandse Merel Smulders (10 ptn) laten voorgaan. Vanhoof werd vierde in de eerste run, vijfde in de tweede run en derde in de derde run. De halve finales en finale staan vrijdag, vanaf 3u15 Belgische tijd, op het programma in Japan.

LEES OOK. BMX-ster Elke Vanhoof gaat door naar de halve finales

© REUTERS

Toma Nikiforov (IJF 17) is er donderdag in de categorie tot 100 kg niet in geslaagd te stunten in de tweede ronde. De 28-jarige Brusselaar verloor na nauwelijks vijftien seconden al met ippon van de Portugese wereldkampioen Jorge Fonseca (IJF 2). In zijn eerste kamp had Nikiforov nog met een waza-ari gewonnen van de Braziliaan Rafael Buzacarini (IJF 17).

LEES OOK. Judoka Toma Nikiforov uitgeschakeld in tweede ronde

© REUTERS

Nog iets leuks dat u gemist heeft?

’Leuk’ is misschien niet het juiste woord, maar zeker wel nieuwswaardig in dit format. Simone Biles reageerde op Twitter voor het eerst op alle steunbetuigingen die ze krijgt na haar moedige beslissing om zich terug te trekken uit de teamfinale en individuele allroundfinale gymnastiek. “De vele steunbetuigingen die ik heb ontvangen doen me beseffen dat ik meer waard ben dan mijn prestaties, iets wat ik voordien nooit geloofd heb.”

LEES OOK. Simone Biles reageert na vele steunbetuigingen: “Nooit geloofd dat ik meer zou betekenen dan mijn prestaties”

Dit staat er vandaag nog op het programma

12u: ZWEMMEN: Louis Croenen, 100m vlinderslag, reeksen

12u50: TURNEN: Nina Derwael en Jutta Verkest allroundfinale