Fanny Lecluyse plaatst zich voor de finale van de 200 meter schoolslag

Fanny Lecluyse heeft zich donderdag geplaatst voor de olympische finale op de 200 meter schoolslag. De 29-jarige West-Vlaamse tikte in haar halve finale als vijfde aan in 2:23.73. Ze klokte daarmee de achtste tijd van de zestien halvefinalistes, net voldoende voor een plaats in de finale.

Lecluyse bleef met haar tijd nog ruim vier tienden boven haar eigen Belgisch record (2:23.30), dat ze vorige maand in Rome op de tabellen zette. In de reeksen zwom ze woensdag 2:23.42.

Op haar derde Olympische Spelen is deze finaleplaats het absolute hoogtepunt voor Lecluyse. Zowel in 2012 in Londen als vier jaar later in Rio de Janeiro eindigde haar parcours in de schoolslag in de reeksen. Eerder deze Spelen werd ze uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter schoolslag.

De Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker was de snelste van alle halvefinalisten in 2:19.33. In de reeksen brak ze woensdag nog het olympisch record (2:19.16).

De finale staat vrijdag, om 3u41 Belgische tijd, op het programma.