Caeleb Dressel wint 100 meter vrije slag in olympisch record

Caeleb Dressel heeft zich van het goud verzekerd op de 100 meter vrije slag op de Olympische Spelen in Tokio. Het is zijn tweede gouden medaille op deze Spelen. De 24-jarige Amerikaan won in 47.02, een olympisch record, voor de Australische titelhouder Kyle Chalmers (47.06) en de Rus Kliment Kolesnikov (47.44).