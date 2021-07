BMX-ster Elke Vanhoof gaat door naar de halve finales

Elke Vanhoof heeft zich donderdag als vierde in haar kwartfinale geplaatst voor de halve finales van het BMX-toernooi op de Olympische Spelen in Tokio.

De 29-jarige Kempense moest in haar reeks van de kwartfinales met 12 punten na drie runs de Colombiaanse Mariana Pajon (3 ptn), de Deense Simone Christensen (7 ptn) en de Nederlandse Merel Smulders (10 ptn) laten voorgaan. Vanhoof werd vierde in de eerste run, vijfde in de tweede run en derde in de derde run. De top-4 plaatste zich voor de halve eindstrijd.

De halve finales en finale staan vrijdag, vanaf 3u15 Belgische tijd, op het programma in Japan.

Vijf jaar geleden in Rio werd Vanhoof knap zesde in het BMX. Voor deze Spelen wist ze zich eind mei pas te kwalificeren dankzij een negende plaats in de laatste Wereldbekermanche in Bogota.

