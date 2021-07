Tim Brys en Niels Van Zandweghe strandden op een vijfde plaats in hun Olympische finale

Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe zijn donderdag als vijfde geëindigd in de finale van de lichte dubbeltwee op de Olympische Spelen in Tokio. Het goud was voor topfavoriet Ierland, met Fintan McCarthy en Paul O’Donovan.

Tim en Niels beseften na hun halve finalerace dat ze het over een totaal andere boeg moesten gooien om hun laatste afspraak met het internationaal lichtgewicht roeien, mee strijden om de Olympische medailles, niet te missen. Onze landgenoten gingen net zoals in hun vorige race aan een verschroeiend tempo van start, maar alweer slaagden ze er niet in het favorietentrio te volgen. Aij kwamen aan het 500m punt als vijfde door en keken al tegen een achterstand van meer dan twee seconden aan.

De Germanen hielden de leiding vast tot halfweg, maar in de tweede wedstrijdhelft moesten ze zich opnieuw neerleggen bij het meesterschap van de regerende Ierse wereldkampioenen Mc Carthy – O’Donovan. De Italianen losten al helemaal de rol, terwijl in de achtergrond onze landgenoten er niet echt in slaagden de Tsjechen te verontrusten. Niels Van Zandweghe en Tim Brys hebben dus een punt gezet achter hun vijf jaar samengaan met een vijfde plek op de Spelen, toch wel een logische bekroning voor een periode waarin zij brons wonnen op het WK 2018, de EK’s 2019 en 2020 en zich ook tot winnaar kroonden van de World Cup.

De resultaten.

Mannen lichtgewicht.

Dubbeltwee: A-finale:

1. Mc Carthy – O’Donovan (Ier) 6:06.43

2. Rommelmann – Osborne (Dui) 6:07.29

3. Oppo – Ruta (Ita) 6:14.30

4. Simanek – Vrastil (Tsj) 6:16.42

5. VAN ZANDWEGHE – BRYS (BEL) 6:18.10

6. Cetraro Berriolo – Kluver Ferreira (Uru) 6:24.21

Het was voor Brys en Van Zandweghe de laatste race samen. Het duo haalde eerder podiumplaatsen op het WK en het EK. Na de Spelen gaan ze elk hun eigen weg.