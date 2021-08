Met 33 meter is de Hoge Blekker in Koksijde onze hoogste duintop. — © Westtoer

Duinen genoeg in het uiterste westen van de Belgische kustlijn. We vinden hier zelfs de hoogste van het land en een middeleeuwse duinenabdij. Kunst wordt de andere constante in onze tweedaagse. En er is nog veel meer te doen in De Panne en Koksijde.