Simone Biles deelt post die het harde leven van een gymnast toelicht: “We zullen haar worstelingen nooit volledig begrijpen”

“Het maakt me zo gefrustreerd om opmerkingen te zien over Simone Biles die niet mentaal sterk genoeg is op haar team verlaatte”, zo steekt Orris van wal. “We hebben het over hetzelfde meisje dat werd gemolesteerd door haar ‘teamarts’ tijdens haar hele jeugd en tienerjaren. Ze won een wereldtitel All Around met nierstenen, zette haar lichaam door een extra jaar training tijdens de pandemie, voegde zo veel mogelijk moeilijkheiden aan haar routines zodat de jury niet weet hoe ze haar vaardigheden moeten beoordelen omdat ze zo ver vooruit zijn op haar tijd, en talloze andere obstakels waarvan we misschien zelfs niets weten.”

“Dit alles terwijl ze haar verantwoordelijkheden behoudt ten opzicht van haar sponsorcontracten, de media, persoonlijke relaties, enz. en sommige mensen zeggen nog steeds: ‘Simone Biles is soft. Ze is een opgever.’ Dat meisje heeft op 24-jarige leeftijd meer trauma’s doorstaan dan de meeste mensen ooit in hun leven zullen meemaken.”

Lees verder onder de Instagram-post.

“Voor niet-gymnasten die het misschien niet begrijpen, het feit dat ze in de lucht haperde en per ongeluk een 1.5 deed bij haar eerste poging in plaats van een 2.5 is een groot verschil. Het is angstaanjagend. Ze had ernstig gewond kunnen raken door zo in de lucht te verdwalen. Het feit dat ze op de een of andere manier toch op haar voeten landde, toont haar ervaring en is ongelofelijk. De marge voor fouten bij een dergelijke vaardigheid is waanzinnig laag. Een kleine verkeerde beweging kon het einde van haar carrière betekenen. Of erger nog: ze had levensbedreigend gewond kunnen raken.”

“Na alles wat ze heeft doorstaan, betekent dit dat wat ze vanbinnen meemaakt onoverkomelijk moet zijn en serieus moet worden genomen. Ondanks wat zij in interviews kan/kiest te vertellen, zullen wij haar persoonlijke keuzes en worstelingen nooit kennen of volledig begrijpen. Ze verdient respect. Ze verdient medeleven. Ze verdient het niet om veroordeeld te worden. Omdat ze een mens is, als eerste. Ten tweede: na alles wat ze gedaan heeft voor de sport. Plus alles wat ze heeft moeten doorstaan dóór deze sport. En de grap van een organisatie die haar roofdier jarenlang heeft beschermend in plaats van haar en haar teamgenoten”, zo sluit Andrea Orris haar post af.