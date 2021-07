Bassist Dusty Hill van ZZ Top is overleden

Hill was meer dan 50 jaar lang de bassist van ZZ Top, bekend om hun Texaanse humor en lange baarden. Een doodsoorzaak werd niet gegeven.

Gitarist en zanger Billy Gibbons (71) en drummer Frank Beard (72) kondigden het nieuws aan in een statement: “We zijn bedroefd door het nieuws dat onze compadre Dusty Hill overleden is in zijn slaap in zijn huis in Houston, Texas. Wij, samen met de ZZ Top-fans rond de wereld, zullen je standvastigheid, je goede aard en je blijvende inzet om die monumentale bodem aan ‘Top’ te geven missen. We zullen voor altijd verbonden zijn met die ‘Blues Shuffle in C.’ Je zal erg gemist worden, amigo.”

Eerder deze maand speelden Gibbons en Beard voor het eerst in vijftig jaar zonder hun trouwe bassist. Hill kreeg naar verluidt medische hulp voor een ‘probleem aan de heup.’ Maar dat probleem was blijkbaar ernstiger dan eerst aangegeven. “Op het verzoek van Dusty: the show must go on”, klonk het toen.

© Retna/Avalon.red

Later meer.