Zangeres Meskerem Mees beleeft een drukke zomer: “Maar ik wacht nog altijd op het addertje onder het gras”

Meskerem Mees beleeft samen met haar celliste Febe Lazou een drukke zomer. “Toch twijfelde ik of festivals wel iets voor mij waren. Met Febe in cafés en kleine zaaltjes spelen, vond ik geweldig.”

Vorig jaar won ze met overtuiging Humo’s Rock Rally. De afgelopen weken stond ze op podia in Nederland, Zwitserland en Duitsland. Samen met Tourist LeMC maakt ze binnenkort kans op de Radio 2 Zomerhit. En dan moet haar eerste album nog verschijnen. Niet slecht voor iemand die twee weken geleden haar tweeëntwintigste verjaardag vierde, maar je moet al flink gaan zoeken om een nuchterder en bescheidener artieste te vinden dan Meskerem Mees. “Ik heb lang getwijfeld of dit überhaupt wel iets voor mij was. Nu weet ik nog altijd niet of ik dit mijn hele leven wil blijven doen.”