Prison Break-ster Wentworth Miller heeft autisme

Wentworth Miller (49), destijds beroemd als Michael Scofield in de reeks Prison break, heeft via Instagram gezegd dat hij autisme heeft. Die diagnose werd vorig jaar vastgesteld, nadat Miller al vermoedens had in die richting. “Het was een schok, maar geen verrassing”, zegt hij.

“Ik ben een man van middelbare leeftijd. Geen kind van vijf jaar. Toch weet ik lang niet alles over autisme. Op dit moment probeer ik om vijf decennia aan ervaringen door een nieuwe lens te bekijken. Dat zal tijd vragen.” Toch voelt hij zich niet ongelukkig. “Ik begreep meteen dat het autisme centraal is voor wie ik ben. Voor alles wat ik ooit bereikt heb.” Vorig jaar verklaarde Miller nog dat hij zijn rol in Prison break nooit meer speelt, omdat hij geen heteroseksuele personages meer wil vertolken. De acteur kwam in 2013 uit de kast, in reactie op het antihomobeleid van Rusland. (tove)