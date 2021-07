Nieuw seizoen van ‘Bridgerton’ zal het zonder ‘the Duke’ Regé-Jean Page moeten doen

Het tweede seizoen van de Netflix-hit Bridgerton zal het zonder Regé-Jean Page (31) als de beruchte ‘Duke of Hastings’ moeten stellen. Maar de fans van de acteur – en geloof ons, dat zijn er veel – hoeven niet te wanhopen. Page wist al rollen te bemachtigen in de thriller The gray man en de fantasyfilm Dungeons and dragons. Velen zien in hem ook de nieuwe James Bond, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren.

Wel kruipt Page binnenkort in de huid van een ander Brits icoon: Simon Templar, alias ‘The Saint’. Net als James Bond is dat een flegmatieke durfal die van het ene avontuur in het andere rolt. Over het personage worden al sinds de jaren 20 boeken geschreven, Bondacteur Roger Moore bracht hem in de jaren 60 tot leven op televisie. Met ‘The Saint’ heeft Page zijn eerste hoofdrol in een film te pakken. Meer details zijn over het project nog niet bekend.(dewo)