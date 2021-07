Tom Dumoulin op het podium in Tokio. — © Hollandse Hoogte / ANP

Op de vleugels van eerzucht en wilskracht reed Tom Dumoulin, die in Riemst woont, in de schaduw van de machtige Fuji naar een zilverstuk dat flonkerde als goud. Nadat hij de afgelopen maanden als mens zijn wederopstanding had gemaakt, herrees hij ook als topwielrenner.