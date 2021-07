Thibau Nys sprint naar allereerste profzege in Ronde van Vlaams-Brabant

Thibau Nys (Baloise Trek Lions) heeft vandaag zijn allereerste overwinning als prof geboekt. In de openingsrit van de Ronde van Vlaams-Brabant sprintte Nys naar de winst. Hij mag door zijn zege morgen logischerwijze ook de leiderstrui aantrekken.

In de etappe met aankomst in Huldenberg werd er na 141 kilometer gesprint om de overwinning. In die massasprint toonde Nys zich de sterkste na een goede lead-out van ploegmaat Pim Ronhaar.

De rit van morgen telt 139 kilometer en heeft start en aankomst in Goetsenhoven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen