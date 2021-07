In de schaduw van de Sint-Michielskerk vind je een graffitiversie van het beroemde werk ‘De aanbidding van het Lam Gods’. — © desa

Gent

Cuberdons eten, het Lam Gods bezichtigen en langs de Graslei kuieren. Maar dan net even anders. In deze aflevering journalist Sanne Deferme in Gent.