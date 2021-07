Tanja Dexters en partner al vechtend te zien in filmpje tijdens vakantie in Marbella

Een filmpje waarin Tanja Dexters en haar vriend Michaël Peeters vechtend met een ander koppel over de dijk van Marbella rollen gaat viraal via Whatsapp. “Het is iets banaals”, zegt hun advocaat Omar Souidi. “En er is geen bloed gevloeid.”

“Tanja en Michael waren dinsdagavond in Puerto Banus, een buurt van Marbella waar ’s avonds nogal wat schorem rond hangt”, zegt Souidi. “De man met het witte hemd in de video wilde parkeren en was ongeduldig. Hij vond dat het Vlaamse gezelschap te traag wandelde. Hij reed over de tenen van een kennis van Michaël, en die laatste deed teken om het rustiger aan te doen.” Toen is de man volgens de advocaat uitgestapt. “De rest hebt u in de video gezien. Eerst kreeg Tanja een duw, dan Michaël. En daarna begon die local zijn vrouw zich met Tanja te bemoeien.” Volgens meester Souidi “vloeide er geen bloed”. Dexters en haar vriend hebben nog geen klacht ingediend bij de politie. “Ze willen vooral van hun vakantie genieten.” Dexters en Peeters zijn niet écht herkenbaar op de beelden. “Maar het gaat wel degelijk om Michäel en Tanja. Ze willen niet ontkennen of zich verstoppen.” (tact)