Sowieso goud voor hun tattoos: de mooiste exemplaren gespot op de Olympische Spelen

Naar de Olympische Spelen in Tokio kijken, dat is af en toe een indrukwekkende tatoeage op het beeldscherm zien verschijnen. Van leeuwen en haaien tot een collage van icoontjes: alles passeert de revue. Eén symbool is opvallend populair: de olympische ringen prijken op menig spierbal. Een overzicht van de sporters met stoere sleeves en meer …