Scorende Miyoshi (Antwerp) stuurt teleurstellend Frankrijk naar huis op olympisch voetbaltoernooi

Egypte, Spanje, Japan en Mexico hebben zich woensdag als laatste vier teams in de kwartfinales geschaard op het olympisch voetbaltoernooi in Japan. STVV-er Daiki Hashioka mocht 35 minuten meedoen.

Spanje mocht niet verliezen van Argentinië als het kwalificatie voor de volgende ronde niet wou mislopen. Mikel Merino (66.) opende diep in de tweede helft de score, de Argentijnse gelijkmaker van Thomas Belmonte (87.) kwam te laat. Verder in groep C lag ook Australië met 4/6 op koers om door te gaan, maar door een 0-2 nederlaag tegen Egypte snoepte laatstgenoemde alsnog de tweede plaats af. Het volgt groepswinnaar Spanje richting laatste acht.

In groep A trekt gastland Japan met een perfect rapport de knock-outfase in. Frankrijk bleek met 0-4 meer dan een maatje te klein voor (ex-)STVV’ers Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo, Daiki Hashioka en Antwerp-speler Koyi Miyoshi, die de derde Japanse goal voor zijn rekening nam. De teleurstellende Fransen trekken zo met de staart tussen de benen huiswaarts. Mexico won in de andere poulewedstrijd met 0-3 van Zuid-Afrika en blijft mee in de running.

Eerder op de dag verzekerden huidig titelhouder Brazilië, Ivoorkust, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea zich al van een stekje in de kwartfinales, die zaterdag op het programma staan. Daarin neemt Spanje het op tegen Ivoorkust, kijkt Japan Nieuw-Zeeland in de ogen, geeft Brazilië Egypte partij en bekampt Zuid-Korea Mexico.