Na protest van spelers: tenniswedstrijden starten later als gevolg van hitte en hoge vochtigheidsgraad

De beslissing werd genomen na meerdere klachten van spelers omtrent de hitte en vochtigheidsgraad tijdens de wedstrijduren in het Ariake Tennis Park. Vooral woensdag sloeg de hitte genadeloos toe. De Spaanse Badosa moest de courts in een rolstoel verlaten, nadat ze had opgegeven in haar kwartfinale tegen Marketa Vondrousova. De Rus Daniil Medvedev, nummer twee van de wereld, klaagde dan weer over ademhalingsproblemen.