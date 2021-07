Opa schenkt al zijn aandacht aan kleinkind, maar dat laat jaloerse kat niet zomaar gebeuren

Een Maleisische opa heeft een erg jaloerse kat en dat zal hij geweten hebben. Toen de man vrijdag aan het spelen was met zijn kleinzoon eiste het dier alle aandacht op. “Casteal heeft mij nooit moeten delen, dus ik begrijp dat hij moeilijk doet”, aldus de man. “En hij kreeg nog zijn zin ook, want op het einde van de rit was ik met hem aan het spelen.”