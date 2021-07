Laurens De Plus komt dit jaar niet meer in actie: klimmer van Ineos-Grenadiers kampt met virale infectie

Laurens De Plus heeft nog maar weinig plezier beleefd aan zijn eerste seizoen bij Ineos-Grenadiers. Nadat hij in april overtraind was en daardoor de Tour miste, moet hij door een virale infectie ook passen voor de Vuelta en de rest van het seizoen. “Ik moet mijn lichaam nu laten herstellen... Platte rust, ik mag zelfs niet veel tv kijken.”

Laurens De Plus zal het wielerseizoen 2021 afsluiten op negentien koersdagen. De 25-jarige Ninovieter kende in 2020 een pechjaar door blessures, maar was na zijn overstap van Jumbo - Visma naar Ineos-Grenadiers vastberaden om terug aan te knopen met de successen van 2018 en 2019. De Plus begon aardig in de Tour du Provence, Parijs-Nice en Ronde van het Baskenland, maar moest nadien een rustpauze inlassen. “Toen ik thuis kwam van het Baskenland was ik ontzettend moe. Zelfs vanuit de zetel naar tv kijken lukte amper. Ik heb mij laten onderzoeken door de dokter en bleek dat ik overtraind was.”

De Plus miste de Ardennenklassiekers en verloor in totaal twee maanden training. In juni was het overtrainde gevoel verdwenen en hoopte hij zich via de Tour de Wallonie klaar te stomen voor de Vuelta. Helaas. Na enkele weken van intensieve training, kwam de weerbots terug. Uit onderzoek van zijn bloedwaarden blijkt dat hij kampt met een virale infectie. Tegen een virale infectie bestaan geen geneesmiddelen, enkel platte rust helpt. De dokters van Ineos-Grenadiers raden hem zelfs af veel tv te kijken of te wandelen, laat staan te fietsen. Het valt dus nog af te wachten wanneer De Plus de trainingen zal kunnen hervatten, maar het lijkt uitgesloten dat hij in 2021 nog zal kunnen koersen.

Ineos-Grenadiers laat weten dat ze het volste vertrouwen in De Plus blijven behouden en hij in de eerste plaats de tijd moet nemen om zijn lichaam volledig te laten herstellen en aan zijn gezondheid te denken. De Plus heeft nog een contract tot eind 2023 bij de Britse topploeg.