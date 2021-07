Heerlijk droge reactie van Wout van Aert op kritische tweet van sportjournalist: “Sorry”

Zelf zal Wout van Aert ook wel meer verwacht hebben dan de zesde plek in de olympische tijdrit, maar onze landgenoot kan na een fantastische Tour de France en een verbluffende wegrit ook trots terugkijken op deze plek in de top tien op de Olympische Spelen. Net als Remco Evenepoel, die op zijn 21ste en na zijn horrorcrash van nog geen jaar geleden negende werd. Dan op Twitter spreken van “een afknapper van formaat”, ontlokte bij Van Aert een (heerlijk) droge opmerking. Papa Evenepoel kon er nog minder om lachen en reageerde emotioneel .

“Zes en negen in het olympisch tijdrijden, mag ik dit een afknapper van formaat noemen?”, tweette sportjournalist Hans Vandeweghe.

De korte reactie van Wout van Aert: “Sorry Hans.”

Patrick Evenepoel, papa van, kon de kritiek van Vandeweghe allerminst smaken. “Hopelijk maakt u het nooit mee met uw kind! Trotse vader ben ik! Acht maanden geleden moesten wij Remco nog helpen om naar het toilet te gaan. En nu staat hij mooi negende op de Olympische Spelen, of u het nu goed vindt of niet”, was hij in een tweet scherp.