Maasmechelen

Tijdens een feestje met zes twintigers in een huis in Eisden heeft een 23-jarige Maasmechelaar twee schotwonden opgelopen. Hij werd met verwondingen aan beide bovenbenen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er tijdens of na het feestje is gebeurd. Alle aanwezigen werden verhoord.