Hepatitis C de wereld uithelpen tegen 2030. Dat is de doelstelling van de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie. Met medewerking van het ZOL in Genk en de UHasselt is een actieplan uitgewerkt. In België zijn zo'n 18.000 mensen besmet met hepatitis C en elk jaar sterven er 300 mensen in ons land aan de ziekte, die kan leiden tot leverziekte of leverfalen en zich soms pas 20 of 30 jaar na de besmetting manifesteert.