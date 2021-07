Vrijwilligers redden vissen uit wachtbekken Schulensbroek

Vrijwilligers van de organisatie Verenigde Vissers Schulensmeer doen er alles aan om vissen te redden na de wateroverlast. Ze hebben al zeker 1000 vissen geschept uit de weilanden van het wachtbekken Schulensbroek in Linkhout. Het water zakt stilaan en is vervuild door de rottende planten waardoor het water zuurstofarm wordt. De visliefhebbers brengen de vissen, waaronder karpers, terug naar het Schulensmeer waar het water van betere kwaliteit is. Helaas treffen ze ook enorm veel dode vissen aan.

