In eerste instantie geloofde heel Schepdaal in de medaillekansen van hun held. — © Marc Gysens

Schepdaal

De fans van Remco Evenepoel die woensdagochtend vroeg nog stiekem van olympisch eremetaal droomden, draaiden die knop na de tijdrit snel om. In zijn thuisgemeente Schepdaal was in de verste verte geen gevloek of gesakker te horen.