ZOMERHACK. De truc met het muntje: zo fiets je zorgeloos met een lange rok of jurk

Een gezellige barbecue, een terrasje of zelfs een snoepreisje: het is zomer, en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven gemakkelijker te maken.

Wat is het probleem? Best gezellig, zo’n fietstochtje met je gezin of vriendinnen, maar die hippe lange jurk zorgt tijdens het fietsen voor meer dan één probleem. Een briesje blaast het kledingstuk de hoogte in, de zoom raakt verstrikt tussen de spaken van je fiets …

De oplossing? Meer dan een muntje en een elastiekje heb je niet nodig. Ga rechtop staan, breng het muntje naar de achterzijde van je zoom en duw het samen met de stof door je benen naar voren. Maak het vast met het elastiekje zodat je een soort van harembroek, ook lange tijd populair, creëert. Eenmaal op je bestemming kan je het muntje opnieuw verwijderen.