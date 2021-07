Mercedes-motorsportbaas: “Ik sluit niet uit dat Lewis Hamilton en Max Verstappen nog vaker crashen”

Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben dit seizoen al meermaals in de clinch gelegen maar in Silverstone was er een extra dimensie omdat Verstappen zijn weg niet meer kon vervolgen. Sterker nog, de Nederlander kwam met de schrik vrij nadat Lewis Hamilton hem de bandenmuur in katapulteerde in Copse Corner.

Komend weekend staan beide kemphanen weer oog in oog tijdens de GP van Hongarije en Toto Wolff vreest dat er nog incidenten zullen volgen als de strijd om het kampioenschap zo spannend blijft.

“Volgens mij is het intenser geworden sinds Silverstone,” aldus Wolff tegenover ‘Motorsport.’ “Het zal zeker niet de laatste keer geweest zijn dat ze in gevecht zijn voor een positie en hopelijk kunnen ze dat op een sportieve manier doen. Als dat niet het geval is zullen we meer crashes zien”

Volgens Wolff is het voor Silverstone nooit verkeerd gelopen dankzij het feit dat Hamilton er nooit vol voor gegaan is, hij bekijkt het kampioenschap op de langere termijn, aldus de Oostenrijker.

“Ik denk dat Hamilton een deel van zijn succes ook te danken heeft aan zijn maturiteit en niet alleen aan zijn capaciteiten als rijder. De strategie op lange termijn is belangrijk als je een kampioenschap wil winnen want je moet punten scoren.”

“Dat heeft geleid tot een situatie dat je soms een positie op de baan moet teruggeven tijdens de laatste races. Dit keer gaf geen van beide toe en het resultaat was een zware crash.”

Wolff wil niet gezegd hebben dat Hamilton Verstappen van de baan geknald heeft om een punt te maken.

“Volgens mij is hij voorbij aan het punt dat hij zoiets zou moeten doen. Hij is een negenennegentigvoudig racewinnaar en een zevenvoudig wereldkampioen. Lewis Hamilton heeft aan niemand nog iets te bewijzen.”

(F1journaal.be)