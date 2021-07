Drinken we binnenkort allemaal aardappelmelk?

Wie zweert bij een veganistische levensstijl, drinkt misschien soja- of havermoutmelk bij het ontbijt en het vieruurtje. Nu is er meer keuze in dat departement: aardappelmelk, niet meer of minder dan het melkachtige vocht van een klassieke aardappel, zou weleens een grote hit kunnen worden.

Het is wit, lijkt op gewone melk, maar komt van aardappelen en het Zweedse bedrijf Veg of Lund heeft er zich in gespecialiseerd. Het maakt aardappelmelk op basis van een wetenschappelijke formule, bedacht door professor Eva Tornberg van de Lund-universiteit, en biedt het drankje in drie varianten aan onder de naamDug.

Neutrale smaak

Wat het bedrijf precies doet om de ‘melk’ uit aardappelen te winnen is een goedbewaard handelsgeheim, maar in een deel van het proces komt het erop aan om de melk te verwarmen en vervolgens machinaal te mengen met koolzaadolie. Het eindproduct verschilt van koemelk in die zin dat het geen dierlijke ingrediënten bevat, vrij is van veelvoorkomende allergenen zoals lactose, gluten en noten. Het bevat ook weinig suiker en verzadigde vetten en is verrijkt met calcium, vitamine D en foliumzuur.

Maar hoe smaakt dat dan? Volgens de makers hoef je niet te vrezen voor een aards smaakje omdat aardappelen eigenlijk naar niets smaken. Daardoor kun je de melk volgens hen overal voor gebruiken. Om in een glas te schenken en ineens op te drinken, in gerechten en zelfs als schuimkraagje op je cappuccino.

Duurzaam

Volgens de producenten is de nieuwe drank een pak duurzamer dan klassieke melk en zelfs dan andere plantaardige melkalternatieven. De aardappelteelt produceert aanzienlijk minder CO₂ dan de melkveehouderij. Aardappelen palmen bovendien minder dan de helft van het land in dat nodig is om dezelfde hoeveelheid haver te kweken. Amandelmelk scoort dan weer minder qua duurzaamheid omdat de teelt enorme hoeveelheden water vereist. Dat is ongeveer 73 liter voor één glas tegenover 31 liter voor een glas aardappelmelk. Sommige plekken waar sojateelt plaatsvindt, hebben dan weer een slechte reputatie als het gaat om illegale ontbossing, wat bij aardappelen niet het geval is.