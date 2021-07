Gouden rugbymedaille van Fiji zorgt voor geweldige vreugdetaferelen

De Republiek Fiji heeft woensdag op de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio zijn titel in het rugby sevens verlengd. In de finale in Tokio Stadium won het met 27-12 van regerend wereldkampioen Nieuw-Zeeland. De overwinning zorgde voor geweldige vreugdetaferelen in de straten van het kleine landje

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook hoe de spelers zelf naar de wedstrijd toeleefden, is op zijn minst gezegd ‘apart’ te noemen.