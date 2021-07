VIDEO. Niemand kan Roglic stoppen, zelfs de finishlijn niet

Primoz Roglic was zo ijverig, dat hij nog even stevig doortrok na de finishlijn — © AFP

Primoz Roglic heeft met overmacht de gouden medaille in de tijdrit veroverd. In een lange en zware tijdrit was hij duidelijk sneller dan Tom Dumoulin (zilver) en Rohan Dennis (brons). Roglic imponeerde en had zelfs nog overschot: na de finishlijn trok de Sloveen nog een goed eind stevig door. Roglic dacht dat de streep nog een stuk verderop lag.