Zilveren Tom Dumoulin voelt zich herboren: “Zo is het hartstikke leuk: ik ga door”

LEES OOK. Ontgoochelde Wout van Aert na zesde plaats in tijdrit: “Het was misschien de koers te veel”

Toen duidelijk werd dat hij alleen zijn Jumbo-Visma-ploegmaat Primoz Roglic voor zich hoefde te dulden, kwamen de tranen bij Tom Dumoulin. De Nederlander bezweek onder de druk en verwachtingen in de winter en hing de fiets aan de haak. Voor altijd of voor even? Dat was onduidelijk maar in functie van de Olympische Spelen begon hij weer te trainen. En hij kreeg het vertrouwen van bondscoach Koos Moerenhout. Met zilver, net als in Rio 2016 (toen achter Fabian Cancellara), als resultaat. “Maar deze medaille is er eentje met een gouden rand”, vertelde hij aan de NOS. “Ik ben trots en blij. Een medaille was het doel, maar de afgelopen maanden wist ik niet of het mogelijk zou zijn. Ik heb ook geprobeerd om me dat zo min mogelijk af te vragen. Ik wilde genieten van het proces hierheen. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Ik heb een paar hele leuke maanden aan voorbereiding achter de rug. Om het zo af te sluiten is fantastisch. Ik reed een hele sterke eerste ronde, waarin ik echt power had. Toen voelde ik langzaam de energie wegvloeien. Vooral op dat klimmetje na driekwart tijdrit. Normaal, als ik écht goed ben, op topdagen, dan zijn dat juist mijn stukken. Nu merkte ik dat ik die power niet meer had. Maar dat maakt niet uit. Ik heb zilver.”

Dumoulin heeft het plezier in het fietsen weer teruggevonden. “Op deze manier vind ik het hartstikke leuk. Wielrennen vind ik nog steeds een hele gave sport. Ik ga door met fietsen. Dat heb ik de afgelopen weken besloten.”

Met Jumbo-Visma, moet hij nog een concrete indeling van zijn programma maken, maar de Vuelta rijdt hij niet. “Maar het WK ga ik hoogstwaarschijnlijk doen.”

© EPA-EFE

© AFP