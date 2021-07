Gevaccineerden die toch nog coronavirus oplopen, hebben ander symptoom

Britten die gevaccineerd zijn en toch nog corona oplopen zouden last hebben van een ander symptoom dan wie niet gevaccineerd is. Dat meldt King’s college Londen. Gevaccineerden zouden namelijk veel meer niezen.

Bron: THE MIRROR

Gewoonlijk melden de personen die ziek worden door Covid-19 een hogere temperatuur, hoesten of verlies van smaak of geur. Maar wie een prik gekregen heeft tegen het coronavirus, meldt in Groot-Brittannië nu ook een ander symptoom. Diegenen die gevaccineerd zijn zouden namelijk vaker niezen.

Wetenschappers hebben ontdekt dat gevaccineerden mildere symptomen hebben dan wie geen prik kreeg. Mildere symptomen maar dus geen andere symptomen, op één na. Het enige symptoom dat momenteel verschilt is het feit dat gevaccineerden vaker aangeven dat ze moeten niezen. Andere symptomen zijn hoofdpijn, een loopneus en keelpijn.

