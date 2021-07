Geen finale voor Belgium 3x3 Lions na (zware) nederlaag tegen Letland, straks match om het brons tegen Servië

Geen nieuwe stunt. De Belgian 3x3 Lions zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale op de Olympische Spelen. Tegen Letland gingen de Belgen met 8-21 onderuit. In de match om het brons spelen de Lions straks tegen Servië.

De Belgian 3x3 Lions hebben er al een schitterend toernooi op zitten en plaatsten zich dankzij een topprestatie in de groepsfase voor de halve finale van het eerst 3x3-toernooi ooit op de Spelen. Op weg naar een eventuele finale kruiste het in de halve finale tegen Letland. In de eerste match van de groepsfase wonnen de Belgen al eens van de Letten, al bleven die wel de favoriet.

De Belgen startten goed, want meteen gooide Vervoort een tweepunter binnen. Letland liet zich evenwel niet onbetuigd en kwam na een korf en een vrijworp terug op gelijke hoogte. De Lions hadden het even moeilijker en de Letten konden zich op 3-5 hijsen. Celis kon wel tegenscoren, maar toch bouwde Letland zijn voorsprong gestaag uit tot 4-7. Na een rommelige fase maakte Letland er wel 5-9 van. Het tempo lag waanzinnig hoog. Vervoort was opnieuw de grote man bij de Belgen. Met zijn vijfde punt hield hij de Belgen in de wedstrijd. Toch duwde Letland door en liep het uit tot 7-12.

Een time-out van de Belgen bracht niet meteen beterschap. Te veel kansen werden verkwanseld en de klasse van de Letse spelers maakte het verschil. Met nog iets meer dan drie minuten op de klok gebruikten ook de Letten hun time-out. Met een 8-14-voorsprong ging het nochtans goed. Lasmanis zorgde zelfs voor 8-16 met een nieuwe tweepunter. De opdracht werd nu wel heel erg moeilijk. Zeker wanneer het 8-17 werd én de Belgen ook hun zevende fout maakten. Daardoor kreeg Letland nu telkens twee vrijworpen. En die werden goed benut: 8-19. De Belgen probeerden wel nog, maar de korven wilden niet vallen. Met een heerlijke tweepunter besliste Lasmanis uiteindelijk de partij.

