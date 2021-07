Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet terechte winnaar: “Waar ik schrik voor had, is realiteit geworden”

LEES OOK. Ontgoochelde Wout van Aert na zesde plaats in tijdrit: “Het was misschien de koers te veel”

Bondscoach Sven Vanthourenhout wist op voorhand dat het alles of niets kon worden. Het werden uiteindelijk ereplaatsen. Al kon hij er wel mee leven. “Ik was altijd realistisch. Natuurlijk hoopte ik op een medaille of meer. Ik ben vanochtend ook opgestaan met de hoop op een medaille”, vertelde hij achteraf. “Iedereen heeft er ook keihard zijn best voor gedaan, maar goed. Het mocht niet zijn. Waar ik schrik voor had, is realiteit geworden. De concurrentie was niet min. Iedereen had er een punt van gemaakt om hier op zijn best te zijn en dat is gebleken. De drie die op dat podium staan, hadden echt werk gemaakt van deze tijdrit . Weken, maanden aan een stuk. Ook Roglic. Hij is snel uit de Tour gegaan en je merkt dat hij van deze tijdrit daarna een groot doel gemaakt heeft. Het is wat het is. We hebben er het maximale uitgehaald.”

“Of dit de wedstrijd te veel was voor Wout?”, herhaalde de bondscoach de vraag. “Goh, we zijn drie dagen na de wegrit, waar hij een fantastische koers heeft gereden. Een wegrit waar de finale is beslist door renners uit de Tour, terwijl hier allemaal jongens bovenaan staan die de Tour niet gereden hebben. Dit is een discipline waarin je mentale weerbaarheid moet tonen, en misschien ontbreekt hij dat procentje. Dat kan. Maar zou zeker niet zeggen dat het de wedstrijd te veel was voor Wout. Laat hem over vier dagen een klassieker rijden en hij doet terug mee voor de zege. Die conditie kan niet weg zijn. Begrijp me niet verkeerd, hij heeft nu nood aan rust. Maar het is niet de wedstrijd te veel. Die conditie gaat niet weg op drie dagen. Het is eerder de mentale weerbaarheid.”

De bondscoach zat tijdens de tijdrit van Evenepoel in de auto en kon de prestatie van de jonge Belg dan ook perfect analyseren. “Volgens mij heeft hij geen enkele fout gemaakt. Voor mij reed hij een goede tijdrit. Vooraf vermoedde ik al dat de top acht het hoogst haalbare was en hij wordt uiteindelijk negende. Dat klinkt misschien raar, maar dit is positief voor hem. Op dit moment zat er niet meer in. Hij benaderde het niveau dat hij op dit moment in zich heeft. Hogere verwachtingen waren gewoon niet realistisch”, aldus Vanthourenhout.

