SLAAPCOACH. Wakkere baby? Misschien heeft hij last van slaapassociaties: dit kan je eraan doen

Een slaapritueel is essentieel, zo weet je baby of peuter dat hij bijna in z’n bedje gaat en kan hij zich mentaal voorbereiden. Pyjama aan, tandjes poetsen, boekje lezen … Maar nadien is het heel belangrijk dat je kindje zelfstandig in slaap kan vallen, want ‘slaapassociaties’ zorgen ervoor dat hij ’s nachts wakker wordt. En jij dus ook. Nathalie Schittekatte van slaapcoachteam Snuggles and Dreams geeft een woordje uitleg.

Waarom zijn slaapassociaties nefast voor de nachtrust?

Nathalie Schittekatte: “Een pasgeboren kindje heeft veel hulp nodig om in slaap te vallen: aan de borst liggen, een flesje drinken, gewiegd worden … Een slaapassociatie vermijden is praktisch onmogelijk, maar op den duur heeft je kindje dat nódig om opnieuw in slaap te vallen telkens als een slaapcyclus erop zit. Wij worden ook geregeld wakker ’s nachts – kijk maar eens op je Fitbit ‘s morgens – maar we hebben geleerd om zelfstandig in slaap te vallen, dus zijn we ons daar meestal niet echt van bewust. Kindjes die slaapassociaties hebben, worden onrustiger en gaan volledig ontwaken op zulke momenten, omdat ze er niet in slagen om de slaap weer te vinden zonder hulp van mama of papa. De meeste slaapcycli duren maar een tweetal uren, dus ze kunnen effectief elke twee uur om jou roepen. Dat is heel snel, want tegen dat jij weer in slaap valt … Zo krijg je heel lastige nachten, zowel voor jou als voor je kindje.”

Is een vroege bedtijd belangrijk?

Schittekatte: “Veel ouders zeggen dat hun kindje zich pas laat horen nét op het moment dat zij gaan slapen, rond 23 uur. Dat is geen toeval. De diepste slaap zit er dan op en vanaf dan gaan cycli van diepe en minder diepe slaap elkaar afwisselen, waardoor ze makkelijker wakker worden. Omdat die diepe slaap van de vooravond heel herstellend en dus heel belangrijk is, ben ik voorstander van een vroege bedtijd. Ook al is de nacht nadien moeilijker, ze hebben die eerste diepe slaap echt nodig. Probeer zelf ook op tijd onder de wol te kruipen zolang je baby nog niet vast slaapt ’s nachts, want ook jij hebt die slaap meer dan nodig.”

Hoe kan je slaapassociaties afbouwen?

Schittekatte: “Hoe ouder kindjes worden, hoe langer de wakkertijden en hoe beter je aan die slaapassociaties kan werken. Een baby van negen maanden heeft echt niet elke twee uur een nachtvoeding nodig. Plus, als hij ’s nachts zo vaak drinkt, gaat hij overdag minder goed eten. Probeer dus te achterhalen of je kindje wakker wordt van de honger, of omdat hij hulp nodig heeft om de slaap opnieuw te vinden. De eerste stap kan dan zijn om het kindje half wakker, half slapend in bed te leggen. Dat hij het nog wel beseft, maar toch heel slaperig is. Valt je baby altijd in slaap tijdens de borstvoeding? Probeer hem dan in bed te leggen van zodra hij indommelt. Hij is toch duidelijk verzadigd. Daarna kan je de hulp meer en meer afbouwen, zodat je kindje uiteindelijk niet meer afhankelijk is van jou of van iets om in slaap te vallen. Vanaf dan kan je er beter een gewoonte van maken om hem telkens wakker in zijn bedje te leggen, zodat hij het zelfstandig inslapen niet meer verleert.”

