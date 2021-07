Ontgoochelde Wout van Aert na zesde plaats in tijdrit: “Het was misschien de koers te veel”

Geen tweede olympische medaille voor Wout van Aert in Tokio. Onze landgenoot gaf het volle pond in de tijdrit, maar strandde op een zesde plaats. “Op het steilste stuk schoot ik bijna in kramp”, klinkt het. “Ik had geen tussentijd nodig om te weten dat ik niet goed genoeg was voor het podium.”

Ontgoocheld. Uiteraard. Wout van Aert begon aan de tijdrit met medaille-ambities, maar kon na een slopende wegrace - die waarin hij zilver pakte - niet opnieuw eremetaal pakken. “Ik had op meer gehoopt, maar ik voelde al snel dat ik niet goed genoeg was”, aldus Van Aert. “In het eerste rondje zat het goed, maar ik voelde dat ik in het tweede mijn snelheid niet hoog genoeg kon houden. Ik kon onvoldoende vechten. Primoz (Roglic, nvdr.) liep snel verder weg, maar ik verloor ook veel tijd op de jongens die top vijf reden. Op het stuk vals plat viel ik helemaal stil en op het steile stukje vloog ik bijna in kramp. Ik had geen tussentijd nodig om te weten dat er deze keer geen medaille in zou zitten.”

Keikop Roglic

Dat Roglic zo sterk voor de dag kwam, verbaast Van Aert niet. “Ik heb hem amper gezien in de wegrit en dat vond ik eerlijk gezegd gevaarlijker dan dat het me een morele boost gaf. Primoz is een echte keikop. Hij heeft in de Tour een tegenslag gekend (Roglic moest na een val vroegtijdig opgeven, nvdr.), maar als hij slaag heeft gekregen, is hij iemand die sneller terugkomt. Echt chapeau hoe hij hier gepresteerd heeft. Ook Tom (Dumoulin, die tweede werd, nvdr.) deed het echt knap. Hoe hij na een moeilijk jaar nu is teruggekeerd: chapeau. Dat is het mooie van sport, dat je op die manier kunt terugvechten.”

Wout van Aert wordt na zijn aankomst getroost. — © BELGA

Snakken naar huis

Voor Van Aert wacht er nu een verdiende vakantie. “De riem gaat er inderdaad eventjes af”, zegt onze landgenoot. “Het is tijd voor familie. Daar heb ik echt naar gesnakt. Het was lastig om hier in Japan weg van mijn vaste omgeving te zijn, dat heb ik wel het gevoeld. In het tweede deel van september ga ik met vrouw en kind op trainingskamp alvorens ik hervat in de Ronde van Groot-Brittannië (5 tot 12 september, nvdr.) als voorbereiding op het WK later die maand. Kijk, deze tijdrit was misschien de koers te veel voor mij, maar ik ben trots op wat ik heb bereikt. Een fantastische Tour en een olympische medaille: dat wil ik echt niet inruilen. Ik ben trots op wat ik de voorbije maanden bereikt heb. Het zou nogal stom zijn om dat niet te zijn.

