Remco Evenepoel trekt zelf zijn conclusies na tijdrit: “Ik zou Van Aert en Lampaert selecteren voor het WK”

Remco Evenepoel was met hoge verwachtingen afgereisd naar Tokio, maar moest zich na de tijdrit uiteindelijk verzoenen met een negende plaats. “Zwaardere mannen waren dan toch niet per se in het nadeel op dit parcours”, merkte hij achteraf op.

LEES OOK. Geen Belgische medailles in olympische tijdrit, goud is voor fenomenale Roglic, zilver voor herboren Dumoulin

“Als ik het zo zie, ben ik vrij traag gestart”, analyseerde Evenepoel na zijn negende plek. “Al was dat naar mijn gevoel juiste strategie. Dat bleek ook, want ik denk dat ik in tweede ronde nog vrij veel mensen heb ingehaald. Het is moeilijk om te zeggen dat mijn pacing slecht was, want ik wist dat ik niet te snel mocht vertrekken, want je kon je hier gemakkelijk opblazen. Zoals er velen ook gedaan hebben. Maar het was echt wel lastig, met het parcours en het weer. Ik heb alles gedaan zoals vooraf afgesproken. In veel afdalingen heb ik de recuperatiemomenten proberen nemen. Ik heb met een 56 gereden, een klein verzet in vergelijking met de anderen. Ik had veel stukken bergaf waarop ik niet kon trappen of waarop mijn cadans te hoog was. Misschien heb ik daar wat snelheid verloren in vergelijking van de rest. Het is toch duidelijk dat ik nog veel werk heb voor komend seizoen.”

Vooraf werd geopperd dat parcours ideaal was voor pluimgewichten zoals Evenepoel. Achteraf bleek evenwel het tegengestelde, vertelde de jonge Belg. “De zwaardere mannen waren toch niet per se in het nadeel op dit parcours. Iedereen op het podium weegt volgens mij tegen de 70 kilo, dus daar hebben we ons tijdens de verkenning misschien wel iets op verkeken.”

Een negende plek was uiteindelijk het resultaat. Niet waar Evenepoel op gehoopt had, maar toch was hij achteraf tevreden. “Een top tien op de Spelen is altijd mooi, zeker met dit deelnemersveld. Ik zei op voorhand al dat er tien kandidaten waren voor het podium. Het is uiteindelijk een podium geworden dat op zich niet veel mensen hadden verwacht”, klonk het. “Ik denk dat Wout en ik fier mogen zijn dat we in de top tien staan. We hebben het maximale gegeven. Het was echt een lastige race. Roglic is de verdiende winnaar. Logische zege ook als je ziet hoe rap hij reed.”

© AP

Geen WK?

Nu volgt voor Evenepoel nog de Ronde van Denemarken. Daarna gaat het onder meer via de Binck Bank Tour naar het EK. “Daarna zien we wel voor het WK. Zelf zou ik op dit moment Yves Lampaert en Wout van Aert selecteren. Ook de wegrit is een klassiek parcours, dus daar kunnen er vijftig landgenoten deelnemen. Het WK zal dus lastig worden, maar ik zal vechten voor mijn plek. Ik vind dat Wout en Yves op dit moment die plek verdienen. Het EK is iets lastiger, dus ik denk dat ik daar op moet focussen en wie weet als we daar goud kunnen nemen, mogen we alsnog met drie naar het WK. Maar we zullen zien. Vanavond eerst een pizzaatje eten en dan naar huis.