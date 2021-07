Geen derde olympische titel voor Andy Murray: Britten uitgeschakeld in het dubbelspel

De Brit Andy Murray heeft zich woensdag aan de zijde van Joe Salisburry niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op het olympisch tennistoernooi op de Spelen in Tokio.

In de kwartfinales gingen de Britten eruit tegen de Kroaten Marin Cilic en Ivan Dodig: 6-4, 6-7 (3/7) en 10-7 in de supertiebreak.

Geen derde olympische titel dus voor Murray, die zich eerder uit het enkelspel terugtrok om zich volledig te kunnen concentreren op het dubbelspel. De 34-jarige Brit is de olympische kampioen van 2012 in Londen en van 2016 in Rio.