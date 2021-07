Nederlandse sprintster Dafne Schippers meldt zich af voor 100 meter en kiest voor andere doelen in Tokio

De 29-jarige atlete kampt al langer met rugklachten en gaf eerder aan dat ze om die reden waarschijnlijk niet in actie zou komen op alle onderdelen waarvoor ze zich had gekwalificeerd.

Schippers gaat zich nu focussen op de 4x100 meter estafette en de 200 meter, waarop ze vijf jaar geleden in Rio zilver won.

In Rio deed Schippers wel mee aan de 100 meter en haalde ze de finale. Daarin eindigde ze als vijfde. Haar persoonlijk record staat op 10,81, gelopen op de WK van 2015 in Peking. Met die tijd haalde ze destijds zilver.

Schippers komt de afgelopen jaren echter niet meer aan haar toptijden. Schippers gold op de 100 meter dan ook niet als medaillekandidate voor Tokio.

Nederlandse titel

In juni snelde Schippers nog wel naar de Nederlandse titel op de 100 meter. „Ik kan gewoon nog steeds hard lopen. Ik heb nog steeds het talent en wil er ook nog steeds voor gaan, alleen mijn lijf wil niet helemaal op dit moment”, zei ze toen. „En dat is moeilijk te accepteren. Ik wil er echt alles aan doen en ik blijf altijd vechten, hoe dan ook.”

Schippers zou vrijdag voor het eerst in actie komen in Tokio. Dan staan om 02.00 uur (Nederlandse tijd) de series van de 100 meter op het programma. De eerste ronde van de 200 meter is maandagnacht, om 03.38 uur. (vml)