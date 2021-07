Vrolijke lipstick day: tien hippe lippenstiften in beeldige verpakkingen uitgezocht

Sinds 2016 hebben beautyfans reden voor een feestje op 29 juli, want dan wordt Lipstick day gevierd. Ofwel: de dag waarop de adoratie voor lippenstiften geen grenzen kent. Het initiatief werd vijf jaar geleden gelanceerd door de beautyblogster en zakenvrouw Huda Kattan en is intussen wereldwijd een eigen leven gaan leiden. Speciaal voor deze gelegenheid zetten we met plezier tien stiftjes op een rij in heerlijke tinten en beeldige verpakkingen. Ideaal om jezelf cadeau te doen ...