Hollywoodster Adam Driver uitgelachen om bizarre parfumreclame

Star Wars-acteur Adam Driver is hét gespreksonderwerp op Twitter nadat een vreemd reclamefilmpje voor Burberry uitlekte waarin Driver als een “sexy centaur” te zien is.

Heel wat Twitteraars zijn in de war na het zien van het reclamefilmpje waarin de Marriage Story-acteur zich als een redder in het water gooit. Die eerste beelden passen wel bij de naam van het parfum waar de reclame voor gemaakt werd: Burberry Hero.

Maar wat volgt levert enkele grappige Tweets op. Want plots zwemt Driver met een paard in het water. Even later staat hij op het strand maar van zijn benen is geen spoor meer, want Adam Driver is plots een centaur geworden.

En dat beeld leverde enkele grappige Tweets op. “Niets ruikt zo lekker als een bezweet man-paard” grap iemand. “Beste Burberry, dit bedoelden we niet toen we zeiden dat we Adam Driver wilden berijden”, schrijft een ander.

https://www.news.com.au/entertainment/celebrity-life/adam-driver-turns-into-a-centaur-in-bizarre-new-burberry-fragrance-ad/news-story/1a60082b3f1879f6104dd56050d2b09d

(lto)