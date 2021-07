ZOMERHACK. Zo open je een wijnfles zonder flessenopener

Een barbecue in de tuin, een terrasje of zelfs een snoepreisje: het is zomer, en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven gemakkelijker te maken.

Wat is het probleem? Jij en je vriendinnen hebben zin in een heerlijk glas rosé, maar net als je de fles wilt ontkurken, is de flessenopener nergens te vinden. Hoe krijg je die fles toch open?

Oplossing? Verwijder eerst de capsule van de fles. Dat kan met behulp van een mesje, door mooi rondom de hals te snijden. Ook hebben sommige omhulsels bovenaan een klein lipje dat je kan lostrekken waardoor het plastic meteen loskomt.

Vervolgens neem je er een handdoek en een houten roerlepel met een smalle steel bij. Zet de fles op de handdoek en blijf met de steel bovenop de kurk duwen. Al snel zal er beweging in komen en zal de kurk met een plof in de wijn vallen. Het enige nadeel? De kurk blijft in de wijn drijven.

Een andere mogelijkheid, maar op eigen risico, is je schoen erbij betrekken. Zet de fles rechtop in een schoen, geen pumps met hak maar bijvoorbeeld een sneaker, en sla ze samen – met de zool – tegen een buitenmuur aan. Langzaam, maar zeker zal de kurk naar buiten komen waarna je hem met de hand uit de fles kan trekken. Sla de fles nooit rechtstreeks tegen de muur, de kans dat ze breekt is namelijk reëel.